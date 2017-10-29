Благодійний фонд Джоан Роулінг буде реформувати українські інтернати

Благодійний фонд Джоан Роулінг Lumos у рамках пілотного проекту буде реформувати інтернати, в яких живуть діти з неблагополучних сімей і сироти в Житомирській області.

Про це йдеться в прес-релізі Національного офісу реформи деінстітуціоналізаціі, передає NewWest Media.

31 жовтня в Житомирі представники британського фонду Lumos підпишуть Меморандум про співпрацю з Уповноваженим Президента з прав дітей Миколою Кулебою та Житомирською облдержадміністрацією.

Фонд всесвітньо відомої письменниці, автора серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг надасть інтернатам Житомирщини технічну, експертну та методичну допомогу в реалізації пілотного проекту для сприяння припиненню інституціоналізації дітей. Тобто будуть реалізовані проекти, спрямовані на підтримку кризових сімей, щоб зменшити кількість відмов від дитини, і заходи щодо повернення дітей в сім'ю.

До цього британський фонд працював з Болгарією і Молдовою. Сьогодні в цих країнах вже майже повністю зникли інтернати. Тепер Lumos планує допомагати Україні з реформою деінституціоналізаціі, яка почалася влітку цього року.

Координувати пілотний проект в Житомирській області буде Національний офіс з реформи деінституціоналізаціі при Уповноваженому Президента України з прав дітей, створений за підтримки канадського проекту EDGE.