Через напади талібів в Афганістані загинули 19 поліцейських

У боях із ісламістами на півночі та півдні Афганістану загинуло 19 поліцейських.

Про це повідомляє DW із посиланням на dpa.

"Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" вранці в неділю, 29 жовтня, вчинили кілька нападів на поліцейські контрольно-пропускні пункти на півночі та півдні Афганістану. За офіційними даними, у боях із ісламістами загинули щонайменше 19 поліцейських, повідомляє інформагенція dpa. Про те, що на правоохоронців напали саме таліби, заявив речник угруповання ісламістів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, 13 поліцейських загинули внаслідок нападів талібів у провінції Кундуз, що на півночі країни. Бойовики захопили кілька КПП, однак додаткові сили поліції, які прибули на місця інцидентів, витіснили нападників.

У провінції Забуль на півдні країни ісламісти атакували чотири контрольно-пропускні пункти. Шестеро поліцейських загинули, ще восьмеро поранені. Повідомляється про втрати і серед талібів, однак їхня точна кількість невідома.

28 жовтня щонайменше дев'ятеро афганських поліцейських загинули від нападів талібів на контрольно-пропускні пункти в провінції Газні. Останніми тижнями ісламісти майже щодня нападають на військові бази та поліцейські відділки в Афганістані.

Після виведення більшості військових західних держав із Афганістану таліби відвойовують території. За даними американської наглядової організації SIGAR, станом на листопад 2016 року офіційна влада в Кабулі контролювала трохи більше половини території країни.

США планують надіслати до Афганістану додаткові три тисячі військових. Таким чином, американський контингент у цій країні зросте до 14 тисяч осіб.