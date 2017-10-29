Через негоду в Центральній та Західній Європі загинули щонайменше три людини

В результаті негоди зі шквальним вітром, від якої зараз страждає низка країн Центральної та Західної Європи, загинули щонайменше три людини. Причиною загибелі людей у всіх трьох випадках стали дерева, які зламалися через ураган, передає DW.

Так, в Чехії в результаті їх падіння загинули жінка і літній чоловік.

Крім того, через негоду в країні зупинено рух поїздів, а сотні тисяч домашніх господарств залишилися без світла через пошкодження ліній електропередачі.

У Польщі в результаті падіння дерева на проїжджу частину загинув водій, автомобіль якого в нього врізався.