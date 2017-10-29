Голова Європарламенту виключив можливість визнання незалежності Каталонії

Голова Європарламенту Антоніо Таяні виключив можливість визнання незалежності Каталонії ким-небудь з членів ЄС, повідомляє інформагентство Associated Press.

Він заявив, що "ніхто ніколи" не визнає регіон, який оголосив про своє відокремлення від Іспанії, самостійною державою. Він також назвав минулий в Каталонії референдум незаконним і висловив надію на якнайшвидше відновлення верховенства права. Таяні також сказав, що ЄС не буде посередником у цьому конфлікті, оскільки він є внутрішньою справою Іспанії, передає "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю депутати парламенту Каталонії проголосували за проголошення незалежності від Іспанії. Мадрид слідом за цим рішенням відсторонив від роботи Женералітат (виконавчу владу) Каталонії, розпустив регіональний парламент.

У суботу влада Іспанії опублікувала розпорядження прем'єра країни Маріано Рахоя, відповідно до якого віце-прем'єр Сорайя Саенс де Сантамарія бере на себе управління Каталонією. Однак, як повідомляє агентство EFE з посиланням на обізнані з ситуацією джерела, відсторонена влада Каталонії планує спробувати продовжити роботу.