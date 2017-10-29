Іран продовжить виробництво балістичних ракет, - президент

29 жовтня, 2017 - 19:44
Ісламська республіка Іран продовжить виробництво балістичних ракет.
Про це заявив іранський президент Хасан Рухані, передає Reuters.
"Ми будували, будуємо і будемо продовжувати будувати ракети, і це не порушує жодних міжнародних угод", - сказав Рухані в своєму виступі в парламенті.
Глава Ірану розкритикував Сполучені Штати (США) за відмову президента США Дональда Трампа офіційно підтвердити, що Тегеран дотримується угоди про ядерну програму Ірану.
Нагадаємо, що Євросоюз закликав Трампа зберегти ядерну угоду з Іраном.