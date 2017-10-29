Країни НАТО знаходяться в зоні досяжності ракет КНДР - Столтенберг

Північнокорейські ракети здатні досягти Європи, під загрозою ураження знаходяться країни НАТО. Про це, як пише видання "Іоміурі", перед початком свого візиту до Японії заявив генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми визнаємо, що Європа знаходиться в зоні досяжності північнокорейських ракет. Країни НАТО вже знаходяться під загрозою", - повідомив Столтенберг.

Він зазначив, що члени альянсу готові відповісти на загрозу заходами стримування. "НАТО може прийняти рішення про атаку у відповідь", - підкреслив Столтенберг. У той же час він заявив, що виступає за економічні санкції в якості запобіжного тиску на режим у Пхеньяні.

Глава ЦРУ Майк Помпео 20 жовтня повідомив, що ракетно-ядерні технології КНДР просунулися до такого рівня, який може дозволити нанести удар по території США. Він розповів про значний прогрес в північнокорейських військових дослідженнях і попередив, що готовність до атаки на адресу Сполучених Штатів може бути досягнута Пхеньяном протягом декількох місяців.

Напередодні глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США готові дати масовану військову відповідь на агресію з боку КНДР. За його словами, військову реакцію Вашингтона може спровокувати застосування ядерної зброї не тільки проти самих США, але і їх союзників.