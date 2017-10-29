Поліція спростовує спробу захоплення військової частини під Одесою

Радник голови Нацполіції Одещини Руслан Форостяк спростував спробу рейдерського захоплення військової частини під Одесою.

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу 112.ua, передає Укрінформ.

“Я хочу заперечити від початку до кінця цю інформацію, поширену прес-службою. Дійсно чергова частина Нацполіції отримала повідомлення стосовно вказаних подій. На місце виїхали слідчо-оперативна група та представники поліції і з’ясували, що по-перше, будівельні роботи, про які йде мова у повідомленні, відбуваються за межами військової частини, на прилеглій до неї території, у забудовника є всі необхідні документи і дозволи від органів місцевого самоврядування.

Крім того, вивчивши покази свідків та записи камер відеоспостереження, ми встановили, що це не якісь тітушки чи невстановлені особи в балаклавах, а звичайні будівельники, і йшов звичайний будівельний процес. А факту вдирання чи вторгнення на територію військової частини не було. Інформація, поширена прес-службою, при перевірці фактів не підтвердилася”, - сказав Форостяк.

Радник керівника Одеської поліції додав, що цей земельний конфлікт точиться давно.

На уточнююче питання щодо того, чи справді невідомими вивозилося майно військової частини, Форостяк відповів, що робітники вивозили будівельне сміття з території поза межами військової частини.

Раніше повідомлялось, що в Одесі група невідомих намагалася захопити військову частину.