Поліція вже відкрила шість проваджень через порушення на виборах ОТГ

Правоохоронні органи відкрили на даний час шість кримінальних проваджень за результатами перевірки повідомлень про порушення на місцевих виборах об’єднаних територіальних громад, йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

"За результатами перевірки повідомлень слідчими підрозділами відкрито 6 кримінальних проваджень. Два з них відкрито у зв’язку з надходженням інформації про можливий підкуп виборців шляхом роздачі так званих "продуктових наборів" –в Кілійському районі Одещини та в Хмельницькому районі Хмельницької області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, станом на 9:00 відкрито 1919 виборчих дільниць. Дві з дільниць відкрилися із запізненням: у селі Чайковичі Самбірського району Львівської області та в селі Матусів Шполянського району Черкаської області. Невчасне відкриття дільниць пов’язане з повторним перерахунком виборчих бюлетенів.

Також, за даними відомства, на даний час не працює одна виборча дільниця – в селі Софіївка Білозерського району Херсонської області. Члени комісії встановили відсутність у виборчих бюлетенях прізвища одного з кандидатів.

Разом з тим, додали у поліції, в період проведення виборчої кампанії до територіальних органів поліції надійшло 71 повідомлення про події, пов’язані з цим процесом.