Президент Іракського Курдистану йде у відставку

Президент Іракського Курдистану Масуд Барзані залишить свою посаду з 1 листопада. Рішення про відставку було прийнято лише через декілька тижнів після проведення референдуму щодо незалежності курдської автономії, що спричинило кризу у стосунках з центральним урядом в Іраку, повідомляє Reuters.

Лист-звернення Барзані про відставку буде обговорюватися парламентом сьогодні, 29 жовтня.

Як відомо, 71-річний Барзані займає посаду президента з 2005 року. Востаннє вибори президента у регіоні пройшли у 2009 році, на яких переміг Барзані. Термін його повноважень минув у 2013 році, однак з того часу двічі продовжувався, передає Еспресо.

Як відомо, 25 вересня у курдській автономії Іраку пройшов референдум про підтримку незалежності. Референдум не було визнано ані центральним урядом Іраку, ані іншими країнами.

У відповідь іракські федеральні війська та союзні ополчення зайняли практично всю територію, яка перебуває за межами автономного округу з трьома провінціями на півночі, які контролюють курди.