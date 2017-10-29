Сьогодні у 201 територіальній громаді відбудуться перші місцеві вибори

Сьогодні, 29 жовтня 2017 року, Центральна виборча комісія призначила вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України, повідомляє прес-центр ЦВК.

"У Вінницькій області такі вибори відбудуться в 9 об'єднаних територіальних громадах, у Волинській – в 19 ОТГ, у Дніпропетровській – в 19 ОТГ, у Донецькій – в 2 ОТГ, у Житомирській – в 13 ОТГ, у Закарпатській – в 1 ОТГ, у Запорізькій – в 10 ОТГ, в Івано-Франківської – в 8 ОТГ, у Київській – в 4 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській – в 4 ОТГ, у Львівській – в 8 ОТГ, у Миколаївській – в 1 ОТГ, в Одеській – в 11 ОТГ, у Полтавській – в 12 ОТГ, у Рівненській – в 5 ОТГ, у Сумській – в 9 ОТГ, у Тернопільській – в 4 ОТГ, у Харківській – в 7 ОТГ, у Херсонській – в 10 ОТГ, у Хмельницькій – в 7 ОТГ, у Черкаській – в 15 ОТГ, у Чернівецькій – в 4 ОТГ, у Чернігівській – в 14 ОТГ" - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, у зазначених виборах зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4 % усіх виборців України. Вказана кількість виборців перевищує кількість виборців шести обласних центрів України разом узятих. Зокрема, Тернополя, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців та Чернігова.

Для проведення цих виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 4 506 територіальних, одномандатних виборчих округів. Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 1 947 виборчих дільницях.