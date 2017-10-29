Турецька поліція затримала 61 особу через підозри у зв'язках з "ІД"

Поліція Туреччини затримала 61 особу через підозри у зв'язках з “Ісламською державою” . Затримання відбулось під час антитерористичної операції, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

“Контртерористична поліція здійснила рейди в Бурсі, північно-західній провінції Туреччини, і затримала 39 людей, включаючи 28 сирійських громадян та двох громадян Азербайджану. Вісім із затриманих були неповнолітніми”, - йдеться у повідомленні.

Крім цього, поліція також затримала 22 осіб у північно-східній провінції Ерзурум, серед яких і підозрювані високопоставлені члени угруповання, передає Укрінформ.

За даними агентства, під час рейдів правоохоронці також конфіскували зброю, боєприпаси та деякі документи.