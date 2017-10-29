У Барселоні сотні тисяч іспанців мітингують проти незалежності Каталонії

У Барселоні сотні тисяч людей вийшли на демонстрацію проти виходу Каталонії зі складу Королівства Іспанія.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на іспанське видання El Pais.

Як заявили організатори, в демонстрації беруть участь більше мільйона чоловік. Поліція Барселони нарахувала 300 тисяч учасників.

Мітингувальники йдуть центральною вулицею міста, багато хто з них несуть прапори Каталонії і Іспанії і скандують: "Пудчемона (голову самопроголошеної Каталонської республіки - ред.) в тюрму!". Деякі учасники плюють в його портрет.

Вони закликають каталонців виходити на вулиці і приєднуватися до неї.