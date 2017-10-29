У Бельгії можуть надати політичний притулок Пучдемону

Міністр з питань імміграції Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна може надати політичний притулок лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону, якого напередодні відсторонив офіційний Мадрид.

Про це Франкен повідомив телеканалу RTBF.

За його словами, відповідно до законодавства Бельгії, жителі Каталонії мають право подавати заяви про надання притулку.

Міністр зазначив, що Пучдемон може не отримати "справедливого суду", якщо буде затриманий в Іспанії.

"Ми ще не отримували заяву (про надання притулку – ред.), але ситуація змінюється швидко. Ми подивимося, що буде відбуватися в найближчі години або дні", - сказав Франкен.

Зазначається, що за спробу влаштувати заколот Пучдемону в Іспанії загрожує 30 років в'язниці.

Нагадаємо, що у Барселоні сотні тисяч іспанців мітингують проти незалежності Каталонії.