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У Києві стався масштабний прорив теплотраси

29 жовтня, 2017 - 20:00
Фото: Еспресо.TV

У Солом'янському районі Києва на Караваєвих дачах на вул. Ушинського прорвало теплотрасу.

Про це повідомляє "112 Україна".

Зазначимо, що прорив теплотраси стався біля входу на радіоринок. На місці прориву утворилася велика яма.

Вулицю з великим напором почало заливати окропом, немає можливості перейти дорогу через пішохідний перехід. Зараз комунальні служби намагаються відкачати воду з ями.

Частина вул. Ушинського перекрита. Машини пропускають по одній.

Джерело: 112 Україна
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