У Львові відбувся доброчинний забіг на користь героя проекту "Переможці"

Участь у масштабному міжнародному півмарафоні GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON, котрий у Львові проводять вже вдруге, взяли, за повідомленням Львівської міської ради, 2250 бігунів,серед яких – професіонали і любителі, дорослі і діти. Також у ЛМР додають, що 60% з усіх учасників – це гості Львова (і громадяни України, й іноземці).

Половину від стартового внеску учасників забігу скерують на придбання спортивного протезу для героя мультимедійного проекту «Переможці», завдяки якому відбувається регулярна підтримка ветеранів АТО. Варто додати, що однойменний забіг є продовженням серії стартів «Переможців», що відбувалися упродовж року у Києві, Дніпрі та Одесі.

Організатор події, а це компанія Run Ukraine, запропонувала марафонцям здолати на вибір 21, 10, 5 або 2 км. Діти, залежно від віку, бігли 1000, 500 або 100 метрів.

Старт заходу дав Львівський міський голова Андрій Садовий, котрий із п’ятьма синами пробіг 2 кілометри, взявши участь у сімейному забігу Family Run.

Кожен учасник дистанції завдовжки 21 км отримав на фініші пам'ятну медаль із зображенням Андрія Кузьменка («Скрябіна»).

І все б добре, але маршрут півмарафону пролягав середмістям Львова. Стартував і фінішував біля Оперного театру. Через проведення забігу вулиці упродовж кількох годин були перекриті, транспорт не ходив, що спричинило неабияке невдоволення городян. Додала олії у вогонь нарікань і погода. Сьогодні у Львові – дуже незатишно: 6 градусів тепла, рясний холодний дощ і дуже сильний поривчастий вітер (парасолі – не втримати!).

«Моє обурення не має меж! Через так званий півмарафон обіцяли часткове перекриття руху. Натомість перекритий весь центр… Про зміни нікого не попередили! Люди мокнуть, мерзнуть, не знають, де на ті маршрутки полювати. Може, це для того, щоб всі плюнули на транспорт і теж бігли? Мабуть, в управлінні транспорту так і подумали?», – зазначає, зокрема, у Фейсбуку TAnya Mur.

В інших коментах також невдоволення щодо роботи таксистів, котрі, користаючи нагодою, хутко підняли ціни, і рекомендації міським чиновникам організовувати аналогічні заходи, пов’язані із припиненням роботи транспорту, у парках чи на стадіонах.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото Павла Паламарчука