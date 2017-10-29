У США чоловік у костюмі Санта-Клауса відкрив стрілянину на вечірці

Чоловік в костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь на вечірці з нагоди Хелловіна в американському місті Остін (округ Тревіс, штат Техас), три людини отримали поранення, повідомляє видання My Statesman з посиланням на поліцію.

Двоє постраждалих були доставлені в лікарню в критичному стані, стан третього оцінюється як важкий. Ще один відмовився від госпіталізації.

Нападника затримали на місці. Йому надають медичну допомогу, однак правоохоронні органи заявляють, що не застосовували силу при затриманні. За даними слідства, чоловік був знайомий з постраждалими і прийшов на вечірку в числі гостей.

Мотиви злочину поки не уточнюються.