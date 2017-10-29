Україна та США співпрацюватимуть у сфері науки і технологій

Україна і США підписали угоду про співпрацю у сфері науки і технологій.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Документом відновлюється дія угоди між урядами України та США про співробітництво у сфері науки і технологій від 4 грудня 2006 року", – йдеться в заяві.

В Адміністрації Порошенка підкреслили, що угода набуває чинності з дати отримання американською стороною повідомлення про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

Повідомляється, що українсько-американська угода діятиме до травня 2019 року.