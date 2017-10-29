Україна та США співпрацюватимуть у сфері науки і технологій

29 жовтня, 2017 - 22:03
Україна і США підписали угоду про співпрацю у сфері науки і технологій.
Про це повідомляє прес-служба президента.
"Документом відновлюється дія угоди між урядами України та США про співробітництво у сфері науки і технологій від 4 грудня 2006 року", – йдеться в заяві.
В Адміністрації Порошенка підкреслили, що угода набуває чинності з дати отримання американською стороною повідомлення про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.
Повідомляється, що українсько-американська угода діятиме до травня 2019 року.
Джерело: День