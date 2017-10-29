Українські збірні перемогли на старті командного ЧЄ з шахів

Чоловіча та жіноча збірні України успішно розпочали виступи на командному чемпіонаті Європи з шахів, що проходить на Криті (Греція), інформує УНН.

Гросмейстер Юрій Кузубов став автором першої перемоги українців на командному чемпіонаті Європи. В протистоянні 1-го туру наш земляк обіграв одного із представника Австрії. Загалом "жовто-блакитна" чоловіча команда розгромила Австрію - 3,5:0,5.

Жіночій збірній України також вдалося перемогти. Звитяга була здобута над Сербією - 2,5:1,5.

Зазначимо, що у 2-му турі наші чоловіки зіграють з Нідерландами, а жінки - з Вірменією.

Додамо також, змагання відбуваються за швейцарською системою - 9 турів. У чоловічому турнірі виступають 40 команд, у жіночому - 32.