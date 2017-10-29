"Укроборонсервіс" презентував новий мінометний комплекс

Державне підприємство Укроборонсервіс представило новий автоматизований мінометний комплекс UKR-MMС, повідомляє Ukrainian Military Pages.

Нова розробка була створена спільно Укроборонсервісом та іспанською компанією Everis Aeroespacial у Defensa S.L.U.

Мінометний комплекс UKR-MMС може уразити ціль з високою точністю і в мінімальний час, швидко згорнутися і висунутися на нову позицію для виконання наступного вогневого завдання.

Комплекс розміщується на мобільній броньованої платформі Барс-8.