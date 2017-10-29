Усі документи щодо звільнення Умерова та Чийгоза засекретили

Усі документи щодо звільнення заступників голови Меджлісу - Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза - засекретили.

Про це "5 каналу" в ексклюзивному інтерв'ю повідомила дочка Ільмі Умерова Айше, передає УНН.

"У нас поки немає ніяких документів, у нас немає жодного папірця на руках - закрита справа, є указ, немає указу. Всі документи абсолютно засекречені, тому робота адвокатів в найближчі дні - з'ясувати, дістати всі ці документи і потім вже ми зможемо щось планувати. Але у тата є бажання все-таки зробити спробу в'їхати в Крим", - повдіомила Айше Умерова.