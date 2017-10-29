В Ісландії на виборах лідирує партія чинного прем'єра

В Ісландії 28 жовтня на виборах до парламенту, які відбуваються вже вдруге за рік, лідирує "Партія незалежності" чинного прем'єр-міністра Ісландії Б'ярні Бенедиктссона, хоча й втратила п'ять місць.

Тепер вона займає 16 із 63 місць, передає Reuters.

Всього до парламенту потрапили вісім партій. Після минулих виборів, які відбулися в жовтні 2016 року, там було сім партій. Піратська партія втратила 4 місця із 10, отриманих минулого разу.

Як зазначає Iceland Monitor, цього разу буде ще складніше сформувати керівну коаліцію в парламенті, оскільки союзники "Партії незалежності" у минулій коаліції теж втратили місця. Минулого разу на формування коаліції пішло два місяці.