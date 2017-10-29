В іспанському уряді заявляють, що вітатимуть участь Пучдемона у нових виборах

Центральна влада у Мадриді усунула Пучдемона з посади президента Каталонії та призначила позачергові місцеві вибори у регіоні на 21 грудня. В іспанському уряді заявляють, що вітатимуть участь каталонського лідера у нових виборах, передає ВВС.

Мадрид також призупинив автономію Каталонії після того, як каталонський парламент проголосив незалежність.

У свою чергу, Карлес Пучдемон закликав до "демократичного протистояння" прямому правлінню, встановленому в регіоні іспанським урядом. Він пообіцяв і далі "працювати над створенням вільної країни".

Речник іспанського уряду Іньїго Мендез де Віго сказав, що пан Пучдемон має право продовжувати свою політичну кар'єру, попри його відсторонення від посади.

"Я абсолютно впевнений, що, якщо Пучдемон візьме участь у цих виборах, він зможе реалізувати свою демократичну опозицію", - сказав він, повідомляє агенція Reuters.

"Каталонці отримають змогу висловитися про те, що вони спостерігали цього року - різні порушення закону та зловживання", - додав речник уряду.