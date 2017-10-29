В Одесі група невідомих намагалася захопити військову частину

В Одесі група невідомих у балаклавах, усього близько 40 осіб, спробувала провести рейдерське захоплення військової частини А3571, на території якої розташовується аеродром "Шкільний". Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил ЗСУ.

Зазначено, що нападники демонтували паркан частини, а потім у невідомому напрямку вивезли з її території військове майно. На місце події прибули представники військової прокуратури, військової служби правопорядку та повітряного командування "Південь" Повітряних сил Збройних Сил України.

Повідомляється, що в нападі, який відбувся 29 жовтня 2017 року близько 8:45, брали участь "невідомі особи, які позиціонують себе як представники торгово-розважального центру Citi Center".