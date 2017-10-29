В Україні на місцевих виборах проголосували близько 40% громадян

Станом на 16:00 явка на дільницях, де сьогодні проходять перші місцеві вибори, склала 39,7%.

Про це інформує громадянська мережа ОПОРА.

"Станом на 16:00 явка виборців у 201 об’єднаній громаді, де 29 жовтня відбуваються перші місцеві вибори, склала 39,7% від загальної кількості. Нагадаємо, що явка станом на 12:00 склала 21,4% виборців", - сказано в повідомленні.

Похибка становить 3,2%.

В ОПОРІ додали, що дані щодо активності виборців ще можуть бути уточнені.

Нагадаємо, що за час виборів у ОТГ поліція отримала 46 звернень.