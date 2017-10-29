В Ужгороді художник-графік Микола Дем’ян представив власне видання

У Закарпатській обласній бібліотеці ім. Ф.Потушняка відбулася вельми неординарна подія – презентація книги художника-графіка Миколи Демя’на «Митець з гуцульського Парижа». Це – автобіографічне багатоілюстроване репродукціями видання (понад 1000 (!) ілюстрацій) обсягом у 264 сторінки, до якого увійшли і спогади колег про творчу співпрацю з художником, автор підготував до свого 60 річчя.

За майже 40 літню творчу діяльність випускник Львівського поліграфічного інституту ім. І.Федорова (нині Львівська Академія друкарства) Микола Дем’ян, якого з легкої руки заслуженого художника України Надії Пономаренко на Закарпатті називають «лицарем ордену книги», виготовив «оправи» для 268 інтелектуальних діамантів – книг, які побачили світ в одинадцятьох видавництвах України накладом у півтора мільйона примірників. У приватній книгозбірні майже кожної читаючої української родини обов’язково є книга, художником-оформлювачем був цей талановитий митець з оригінальним творчим почерком. Він ілюстрував такі відомі книги, як «Срібна пряжка» Миколи Яновського, збірники українських народних казок Закарпаття у запису Петра Лінтура «Зачаровані казкою», Володимира Гнатюка «Казки Закарпаття», «Ходили опришки», «Правда і кривда», «Чарівна торба» на яких виростало не одне покоління українців. Майже кожен поет чи прозаїк Закарпаття і Прикарпаття не обійшовся у своїй творчій біографії без співпраці з цим талановитим і надзвичайно працьовитим художником-трудоголіком. Окремий сегмент його роботи складають численні видання, авторами яких є науковці Ужгородського національного університету різних поколінь.

Художній талант Миколи Дем’яна напрочуд багатогранний. У дев’яностих роках минулого століття, коли книговидавнича справа у державних видавництвах України завмерла, його «спокусили» працювати художнім редактором перших незалежних газет Закарпаття. У часописах «Срібна земля» та «Фест» Микола проявив себе не лише як новатор газетного дизайну, але і як оригінальний карикатурист, який чи не щотижня малював гостросюжетні карикатури до провідних статей та готував колажі для перших шпальт цих популярних і впливових часописів краю.

А розпочався шлях у мистецтво для хлопчини з гуцульського села Богдан на Рахівщині з художньої студії при районному Будинку піонерів. Під час студійних пленерів мав щасливу нагоду зустрітися з корифеями закарпатського живопису А. Коцкою, Ф. Манайлом, І.Ільком та іншими видатними майстрами пензля. Після військової служби навчався в нинішній львівській Академії друкарства, звідки у 1979 році прийшов працювати у республіканське видавництво «Карпати» в Ужгороді. Після майже 15 років роботи у часописах працював у видавництвах «Закарпаття» та «Знання».

На презентацію книги М. Дем’яна до обласної книгозбірні прийшли люди, причетні до її видання, серед яких багато колег Миколи. Це директор видавництва «TIMPANI», видавець презентованої книги та однокашник по Академії друкарства Ярослав Федишин, відомий поет, земляк Миколи - Василь Кухта, директор видавництва «Гражда» Іван Ребрик, голова Закарпатської обласної організації організації Національної спілки письменників України Василь Густі, заслужений журналіст України, багаторічний головний редактор газет «Срібна земля» та «Фест» Василь Ільницький, невтомний збирач закарпатського фольклору Іван Сенько, видавці, письменники, літературознавці, художники, журналісти, педагоги, просвітяни. У своїх виступах кожен з них не лише згадував власну історію співпраці з митцем, але й наголошував на його значному вкладі у багату неповторними шедеврами інтелектуальну скарбницю рідного краю.

Оксана Дудаш, Ужгород

Фото Василя Ільницького