Єврокомісія вивчає вимоги щодо скасування переходу на літній час

В Європейському Союзі задумались щодо скасування переходу на літній час. Єврокомісія вивчає вимоги щодо скасування переходу. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Єврокомісія вже перевіряє, наскільки серйозною є потреба скасування літнього часу. В даний час питання вивчається з урахуванням усієї наявної інформації", - розповіла представниця Єврокомісії, передає УНН.

Літній час отримав суперечливі оцінки ще в часи його запровадження вперше. Зазвичай люди нарікають на те, що навесні при переході на літній час у них забирають годину сну.

Нагадаємо, у ніч на неділю Україна перейшла на "зимовий" час.