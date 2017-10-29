За час виборів у ОТГ поліція отримала 46 звернень

За час голосування на місцевих виборах 29 жовтня поліція відкрила два кримінальних провадження. Всього з моменту відкриття дільниць до поліції надійшло 46 повідомлень про події, пов’язані з виборчим процесом.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"До територіальних органів Національної поліції з початку голосування надійшло 46 повідомлень про події, пов’язані з виборчим процесом. За результатами перевірки цих повідомлень слідчими підрозділами відкрито 2 кримінальних провадження. Зокрема, у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного використання виборчих бюлетенів, а в Білозерському районі Херсонської області – за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналіста", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, станом на 15.00 місцеві вибори відбуваються на усіх виборчих дільницях у штатному режимі. У зв’язку з виявленням помилок у виборчих бюлетенях тимчасово призупиняли свою роботу дві виборчі комісії – у селі Софіївка Білозерського району Херсонської області та в селі Обичів Прилуцького району Чернігівської області.

Загалом до забезпечення правопорядку в місцях розташування виборчих дільниць залучено понад 4 тисячі поліцейських.

Нагадаємо, що сьогодні у 201 територіальній громаді відбудуться перші місцеві вибори.