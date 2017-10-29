За день бойовики 5 разів порушили "режим тиші"

У неділю бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Загалом від опівночі ворог 5 разів порушив режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, уночі з 82-міліметрових мінометів окупанти били по оборонцях Старогнатівки, що на Приморському напрямку. А під гранатометний вогонь потрапили укріплення сил АТО біля Водяного.

На Донецькому напрямку противник двічі вів вогонь із піхотного озброєння на підступах до Пісків.

Із цієї ж зброї проросійські найманці обстріляли українські позиції неподалік Кримського, на Луганському напрямку.