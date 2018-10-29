День в ООС: Бойовики 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях

У понеділок, 29 жовтня, на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційного війська, у результаті обстрілів втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

За даними українських військових, проросійські бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у бік позицій Об’єднаних сил біля населених пунктів Верхньоторецьке, Красногорівка, Піски, Чермалик, Водяне та Лебединське.

Найбільшу активність зафіксовано поблизу Лебединського, де окупанти двічі обстріляли українські опорні пункти. Окрім того, під час ворожого обстрілу з СПГ одна граната упала на ділянці місцевості неподалік Красногорівки.