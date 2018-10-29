Держбюджет України вийшов на "плюс" у 7,3 млрд грн

Профіцит державного бюджету України в січні-вересні 2018 року склав 7,3 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

Профіцит загального фонду за вказаний період склав 11,4 млрд грн, тоді як бюджет спецфонду зведений з дефіцитом 4,1 млрд грн.

Як вказує Казначейство, запозичення за дев'ять місяців поточного року склали 141,2 млрд грн при запланованих 226,5 мрд грн, погашення - 152,6 млрд грн при плані - 175,7 млрд грн.

Надходження від приватизації склали 77,3 млн грн при запланованих 21,3 млрд грн.

Зведений бюджет виконаний з дефіцитом 14,513 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - з дефіцитом 45,1 млрд грн при запланованому профіцит в 10,5 млрд грн.

Місцеві бюджети за вказаний період було зведено з дефіцитом в 21,842 млрд грн, в тому числі по загальному фонду дефіцит склав 36,435 млрд грн, вказує Держказначейство.

За підсумками восьми місяців 2018 року держбюджет був зведений з профіцитом 11,8 млрд грн.

Доходи держбюджету-2018 заплановані в розмірі 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.