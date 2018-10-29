Для вінничан і гостей міста влаштують саксофонний вікенд

10–11 листопада у Вінниці вже вп’яте пройде Міжнародний фестиваль саксофонної музики імені Адольфа Сакса «VINNYTSIA ADOLPHE SAX FESTIVAL-2018». У рамках фесту на глядачів чекають ексклюзивні майстер-класи та незабутні концертні програми найпрогресивніших українських саксофоністів. Кульмінацією стане виступ 12 кращих sax-майстрів Києва, Львова та Вінниці, які заграють одночасно, щоб кожен глядач сповна міг відчув магію звучання саксофона.

«Академічну класика, кращі твори французьких композиторів і вражаючий сучасний мікс sax & folk – все це чекає на глядачів цьогорічного фестивалю. Кращі саксофоністи України подарують вінничанам та гостям міста розкішну авторську програму саксофонної музики, заснованої на прадавніх українських народних мелодіях та національних обрядах, – інтригує засновник фестивалю та музикант Євген Попель. – На щастя, Україні зараз з’являється багато чудових музикантів та колективів. Вони готові експериментувати та створювати щось абсолютно унікальне і неповторне, не поступаючись при цьому закордонним колегам. Скажу відверто, у Європі наші саксофоністи нарозхват! Ми пишаємося ними і тому свій перший ювілей – п’ятиріччя «Vinnytsia Adolphe Sax Festival» відзначатимемо у колі найкращих українських виконавців».

Фестиваль проходитиме на двох майданчиках. У перший день, 10 листопада, на сцені Вінницькій обласній філармонії героями концерту «Sax Recital» стануть одні з кращих саксофоністів України. Серед них провідний соліст Національного президентського оркестру України Артем Голоднюк; відомий музикант, педагог та засновник фестивалю «VINNYTSIA ADOLPHE SAX FESTIVAL-2018» Євген Попель, а також віртуозний майстер, який нині живе і творить між двома країнами – рідною Україною та Францією Данило Довбиш. Акомпануватиме піаністка Юлії Компанієць із Києва. У дуетах та яскравих соло вони представлять композиції французьких геніїв: Франсіса Пуленка, Габріеля Форе, Жоржа Бізе, Жюля Демерсмана та багатьох інших всесвітньовідомих композиторів.

На наступний день, 11 листопада, на сцені Вінницького театру імені Садовського з новою ексклюзивною програмою «Коло» виступить унікальний ансамбль 12 саксофоністів «Ukrainian Saxophone Ensemble». Вони презентують нове прочитання українського фольклору, старовинних обрядових композиції та навіть легендарного «Щедрика». Організатори кажуть, що глядачі отримають абсолютно виняткові враження, адже подібних саксофонних колективів немає не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах.

Окрім концертів, у рамках фестивалю саксофоністи Артем Голоднюк та Данило Довбиш проведуть ексклюзивні майстер-класи для студентів Вінницького училища культури і мистецтв імені Леонтовича. Долучитися до них можуть всі охочі шанувальники саксофона.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором