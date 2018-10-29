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ГПУ: Мера Ужгорода судитимуть за розтрату держкоштів

29 жовтня, 2018 - 16:03
Фото "Новини Закарпаття"

Прокуратура направила до суду справу щодо міського голови Ужгорода Богдана Андріїва.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій міського голови Ужгорода із місцевого бюджету, як оплату за невиконані роботи та невикористані будівельні матеріали, перераховано більше 6,5 млн грн, виділених на реконструкцію пам’ятки архітектури національного значення “Амбар та винний льох XVII століття” (відома як “Совине гніздо”).

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України (розтрата коштів, вчинена шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі) та ч.2 ст.28 – ч.2 ст. 366 КК України (співучасть за попередньою змовою у службовому підробленні документів).

Джерело: День

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