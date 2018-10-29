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Греція повторно вимагатиме від Німеччини репарацій за нацистську окупацію

29 жовтня, 2018 - 12:44
Фото: EPA

Греція повторно вимагатиме репарацій у розмірі 288 мільярда євро за збитки, завдані під час нацистської окупації.

Афіни стверджують, що руйнування відіграли значну роль у затримці розвитку Греції як сучасної держави, пише The Guardian.

Менш ніж за два тижні після того, як президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр використав свій державний візит, щоб вибачитися за звірства, скоєні нацистами, Афіни пообіцяли відновити кампанію з вимогами відшкодувати збитки.

"Це проблема, яка психологічно все ще не вирішена, тому як уряд ми абсолютно налаштовані її підняти", - сказав голова комітету з оборони і міжнародних відносин грецького парламенту Костас Доузінас. "Очевидно, що Греція не могла цього зробити, перебуваючи в програмі (порятунку), отримуючи кредити від ЄС і Берліна. Це було б абсолютно суперечливо", - додав він.

Очікується, що депутати спершу проведуть дебати стосовно оцінки завданих нацистською окупацією збитків. Після цього уряд наполягатиме на виплатах репарацій.

Греція була під окупацією Третього Рейху з 1941 по 1944 роки. Раніше міжпартійний парламентський комітет оцінив розмір компенсації збитків у 288 мільярдів євро. Крім того, в 1943 році Центральний банк Греції надав німецькому Рейхсбанку примусовий кредит в розмірі 476 млн рейхсмарок для покриття витрат, пов’язаних з окупацією.

Уряд Німеччини рішуче відкидає звинувачення в тому, що заборгував якісь виплати Греції або Польщі, яка також сильно постраждала внаслідок окупації. Берлін стверджує, що питання вирішили, коли 1960 року Афінам було виплачено 115 млн німецьких марок (231 млн євро).

Джерело: Європейська правда

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