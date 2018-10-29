Греція повторно вимагатиме від Німеччини репарацій за нацистську окупацію

Греція повторно вимагатиме репарацій у розмірі 288 мільярда євро за збитки, завдані під час нацистської окупації.

Афіни стверджують, що руйнування відіграли значну роль у затримці розвитку Греції як сучасної держави, пише The Guardian.

Менш ніж за два тижні після того, як президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр використав свій державний візит, щоб вибачитися за звірства, скоєні нацистами, Афіни пообіцяли відновити кампанію з вимогами відшкодувати збитки.

"Це проблема, яка психологічно все ще не вирішена, тому як уряд ми абсолютно налаштовані її підняти", - сказав голова комітету з оборони і міжнародних відносин грецького парламенту Костас Доузінас. "Очевидно, що Греція не могла цього зробити, перебуваючи в програмі (порятунку), отримуючи кредити від ЄС і Берліна. Це було б абсолютно суперечливо", - додав він.

Очікується, що депутати спершу проведуть дебати стосовно оцінки завданих нацистською окупацією збитків. Після цього уряд наполягатиме на виплатах репарацій.

Греція була під окупацією Третього Рейху з 1941 по 1944 роки. Раніше міжпартійний парламентський комітет оцінив розмір компенсації збитків у 288 мільярдів євро. Крім того, в 1943 році Центральний банк Греції надав німецькому Рейхсбанку примусовий кредит в розмірі 476 млн рейхсмарок для покриття витрат, пов’язаних з окупацією.

Уряд Німеччини рішуче відкидає звинувачення в тому, що заборгував якісь виплати Греції або Польщі, яка також сильно постраждала внаслідок окупації. Берлін стверджує, що питання вирішили, коли 1960 року Афінам було виплачено 115 млн німецьких марок (231 млн євро).