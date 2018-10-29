Катастрофа Lion Air: серед пасажирів летіли 20 працівників Мінфіну Індонезії

Серед пасажирів літака авіакомпанії Lion Air, що зазнав аварії в районі західної частини острова Ява, перебували 20 співробітників міністерства фінансів Індонезії.

Про це повідомляють у понеділок місцеві ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

У зв'язку з катастрофою міністр фінансів Індонезії Шрі Муліані прибула до Національного агентства пошукових і рятувальних операцій.

Раніше повідомлялося, що на борту пасажирського літака авіакомпанії Lion Air перебували 189 пасажирів і членів екіпажу.

ЗМІ зазначали, що незадовго до втрати зв'язку пілот запитав дозволу на повернення в аеропорт вильоту й отримав його. Зв'язок із літаком було втрачено через 13 хв після вильоту з аеропорту Джакарти.

Літак впав у море і затонув.

Співробітник індонезійського агентства судноплавства, зі свого боку, повідомив, що до місця катастрофи вже прибули кілька рятувальних кораблів.

Триває пошуково-рятувальна операція.