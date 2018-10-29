Меркель відмовилась іти в канцлери на п'ятий термін, - заява

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що її сьогоднішня каденція – остання на посту канцлера.

Із такою заявою вона виступила на прес-конференції у понеділок, підсумовуючи результати виборів до парламенту Гессена, повідомляє "ЄП".

Меркель заявила, що вона несе особисту відповідальність за "гіркі" результати свого Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Вона підтвердила, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах голови ХДС на початку грудня.

"Як канцлер та голова ХДС, я несу відповідальність і за перемоги, і за поразки", - сказала Меркель.

Вона також підтвердила, що після завершення свого терміну у 2021 році не планує балотуватись в Бундестаг та висувати свою кандидатуру на посаду канцлера. "Це мій останній термін на посту канцлера", - сказала вона, наголосивши, що не прагне обіймати жодних політичних посад після завершення каденції.

Меркель зазначила, що вона прагне оновлення керівництва Християнсько-демократичного союзу.

Меркель очолює ХДС з 2000 року та є безперервним канцлером Німеччини з 2005 року.

Раніше повідомлялося, що рейтинг партії Меркель впав до рекордно низького рівня.