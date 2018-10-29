МОЗ розпочало закупівлі для створення Єдиної державної системи трансплантації

Міністерство охорони здоров'я України розпочало закупівлі для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ).

Про це повідомляє прес-служба МОЗ на офіційному сайті.

Створення ЄДІСТ є першочерговим завданням для впровадження трансплантації в Україні. Система допоможе вчасно знаходити потенційного донора, фізичні показники якого дозволяють врятувати пацієнта, котрий потребує трансплантації.

"Найголовнішим завданням МОЗ України є закупівля послуг із розробки програмного забезпечення для ЄДІСТ та доступ до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку", - повідомляється в прес-релізі. На ці цілі в бюджеті 2018 року передбачено понад 28 млн грн, зокрема 26,378 млн грн на закупівлю послуг із розробки програмного забезпечення та 1,9 млн грн - на придбання доступу до міжнародного реєстру донорів.

Загалом ЄДІСТ передбачає дев'ять різних реєстрів потенційних донорів за типами потреб, зокрема реєстр волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника, реєстр волевиявлення особи, яка дала згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлого, якого він представляє, реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів.

Крім того, до системи буде внесено реєстр живих донорів, реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин, реєстр реципієнтів, реєстр осіб із трансплантованим анатомічним матеріалом, а також реєстр закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та реєстр трансплант-координаторів.

Реєстр донорів – це комп'ютерна база даних, в якій міститься інформація про потенційних донорів і їх HLA-фенотипи. Якщо виникає необхідність у проведенні трансплантації гемопоетичних клітин, то з трансплантаційного центру (клініки, яка проводить трансплантацію) приходить запит із зазначенням HLA-фенотипу пацієнта в організацію, яка відповідає за функціонування реєстру. Використовуючи цю інформацію, в реєстрі проводять пошук донора.

Досі в Україні був відсутній єдиний реєстр донорів, у якому зберігалася б уся необхідна інформація за світовими стандартами. Це - одна з головних перешкод трансплантації кісткового мозку в Україні.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 травня 2018 року проголосувала законопроект №2386а про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини, який передбачає презумпцію незгоди, а також створення центрального органу виконавчої влади у сфері трансплантації та Єдиної державної інформаційної системи трансплантації для збору, реєстрації, накопичення відповідної інформації, а також здійснення об'єктивного та неупередженого розподілу анатомічних матеріалів людини, визначення пари донор-реципієнт.

Закон набуває чинності з 1 січня 2019 року, за винятком п.4 розділу 7, у якому прописано заходи, що їх має здійснити Кабінет Міністрів до набуття законом чинності.

Чинний нині закон "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" припинить діяти з 2019 року.

Голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Ольга Богомолець заявила, що МОЗ має ініціювати відстрочку на рік набуття чинності закону про трансплантацію через відсутність реєстру донорів.