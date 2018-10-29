На Вінниччині в рази знизилися темпи створення нових лісів

На початку 1970-х років на території області щороку створювали до двох з половиною тисяч гектарів нових лісів. У 2018 році цей показник склав лише 85 гектарів. Фактично за останні 40 років темпи створення нових лісів на Вінниччині знизилися в 25 разів. Такими темпами для виходу на оптимальний показник лісистості області потрібно щонайменше 10 років. Прес-секретар Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Станіслав Вовк каже, що найбільшою проблемою при створенні нових лісів є виділення територіальними громадами земельних ділянок та надзвичайно тривала і дороговартісна процедура виготовлення правовстановлюючих документів.

«Лісівники області мають людські, технічні, матеріальні ресурси для якнайшвидшого і якісного заліснення Вінниччини до 15 %. Це мінімально оптимальна наукова норма. Нині на Вінниччині заліснено лише 13,8 % від загальної території, а має бути 15 %, а то й 20 %. Для досягнення оптимального рівня в області потрібно засадити лісом щонайменше 30 тисяч гектарів, – коментує Станіслав Вовк. – У 2006–2018 роках держпідприємства лісового господарства області прийняли під заліснення лише 6698 га земель, не придатних для ведення сільськогосподарського виробництва. За цей період захисні насадження створено на площі 6483 га. Щоб вирішити ситуацію, необхідні принципова державна позиція та підтримка на місцях».

Він додає, що навіть у повоєнний період, незважаючи на вкрай важке становище в державі, виділялися кошти, землі, матеріальні ресурси для масового створення нових лісів. За роки незалежності України на Вінниччині було створено лише 34 тисяч га лісів: відтворено 24 га, а створено нових лісів 10 га.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина