Національна збірна повернулася в Україну з Ігор нескорених

В Україну з Австралії повернулася національна збірна, яка брала участь в міжнародних змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених»).

У аеропорту спортсменів зустрічали рідні, вболівальники, військові та оркестр, повідомляє Радіо Свобода.

Оксана Горбач, координатор проекту «Ігри Нескорених» відзначила виступи Олександра Чалапчія за п’яте місце у бігу на візках та Юрія Дмитренка за срібло у штовханні ядра, а також команду лучників (Майя Москвич, Сергій Шимчак, Андрій Усач).

З 20 по 27 жовтня 15 українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень під час бойових дій на Донбасі, виборювали перемоги у масштабних міжнародних змаганнях в австралійському Сіднеї.

Всього українці здобули в Австралії 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі.

У медальному заліку Україна посіла п’яте місце.

За співвідношенням кількості учасників та нагород українська команда має найвищий показник.

Іnvictus Games («Ігри нескорених») – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.

Уперше Ігри нескорених пройшли в 2014 році в Лондоні. Наступні змагання відбудуться 2020 року в Нідерландах.

В Україну з Австралії повернулася національна збірна, яка брала участь в міжнародних змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених»), повідомляє Радіо Свобода.

У аеропорту спортсменів зустрічали рідні, вболівальники, військові та оркестр.

Оксана Горбач, координатор проекту «Ігри Нескорених» відзначила виступи Олександра Чалапчія за п’яте місце у бігу на візках та Юрія Дмитренка за срібло у штовханні ядра, а також команду лучників (Майя Москвич, Сергій Шимчак, Андрій Усач).

З 20 по 27 жовтня 15 українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень під час бойових дій на Донбасі, виборювали перемоги у масштабних міжнародних змаганнях в австралійському Сіднеї.

Всього українці здобули в Австралії 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі.

У медальному заліку Україна посіла п’яте місце.

За співвідношенням кількості учасників та нагород українська команда має найвищий показник.

Іnvictus Games («Ігри нескорених») – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.

Уперше Ігри нескорених пройшли в 2014 році в Лондоні. Наступні змагання відбудуться 2020 року в Нідерландах.