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Павло Скоропадський, державний, політичний і громадський діяч, воєначальник, останній гетьман України

Найпопулярніші послуги "Готово" більше не доступні

29 жовтня, 2018 - 22:26
Фото АПУ

Документ-сервіс “Готово” перестав оформляти закордонні паспорти, ID-картки та довідки про відсутність судимостей.

Про це повідомляється на сайті “Готово”.

Найпопулярніші послуги більше не доступні у зв’язку з припиненням орендних відносин з ДП “Документ”.

У той же час, на сайті ДП “Документ” повідомляється, що у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубно та Сарнах стала доступною послуга виїзного оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Джерело: День

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