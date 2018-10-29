Найпопулярніші послуги "Готово" більше не доступні

Документ-сервіс “Готово” перестав оформляти закордонні паспорти, ID-картки та довідки про відсутність судимостей.

Про це повідомляється на сайті “Готово”.

Найпопулярніші послуги більше не доступні у зв’язку з припиненням орендних відносин з ДП “Документ”.

У той же час, на сайті ДП “Документ” повідомляється, що у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубно та Сарнах стала доступною послуга виїзного оформлення закордонного паспорта та ID-картки.