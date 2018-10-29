Негода в Італії: Центр Венеції затоплений на 75%, 5 загиблих (фото)

У понеділок, 29 жовтня, на Італію обрушилася негода, в результаті затопило місто на воді Венецію.

Як передає ANSA, через триваючі дощі і шторм затоплено 75% центру міста.

Рівень води в венеціанській лагуні піднявся на 1,56 м, що відповідає показнику на 1 грудня 2008 року, коли у Венеції сталася одна з найсерйозніших за останні десятиліття повеней, повідомляє Venezia Today.

Площа Сан-Марко, яка є найнижчою точкою міста, ще з ранку була повністю покрита тонким шаром води. Незабаром після 12 площею стало неможливо пересуватися. До двох годин дня доступ до більшої частини центру Венеції був повністю заблокований.

Всього через негоду "червоний" рівень небезпеки оголошено в шести регіонах на півночі Італії. У Венето закрили чотири дороги. Жертвами негоди стали п'ятеро осіб, ще одна людина зникла безвісти. Всі загинули в результаті падіння дерев в різних районах Італії.