Підозрюваного в організації нападу на Гандзюк перевезли до Києва

Сергія Торбіна, якого підозрюють в організації замаху на херсонську активістку і радницю міського голови Катерину Гандзюк, перевезли до слідчого ізолятора СБУ в Києві для проведення слідчих дій.

Про це в коментарі «Дню» повідомив адвокат Торбіна Юрій Хазов.

«28 жовтня його (Торбіна – Авт.), за постановою першого заступника прокурора Херсонської області С. Циганка та за дорученням СБУ етапували в м. Київ, до слідчого ізолятора СБУ для проведення слідчих дій, але в іншому кримінальному провадженні, яке веде СБУ. Мені не повідомили про це, зараз ми його шукаємо в СБУ», – зазначив Юрій Хазов.

17 жовтня Херсонський міський суд продовжив Сергію Торбіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 грудня 2018 року.

Нагадаємо, у замаху на Катерину Гандзюк підозрюють п’ятьох осіб. Це Сергій Торбін, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Микита Грабчук. Усі – учасники бойових дій у зоні АТО у складі п’ятого окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.

Як відомо зі свідчень підозрюваних, 31 липня Вишневський, Васянович і Грабчук прибули до будинку, де мешкає Катерина Гандзюк для скоєння злочину. Коли Гандзюк вийшла з під’їзду, Грабчук вилив їй на голову близько 1 літра розчину сірчаної кислоти, від чого потерпіла отримала до 40% опіків тіла, голови, рук.

Наразі Вишневський, Васянович і Горбунов перебувають під домашнім арештом. Вони визнали свою співучасть у злочині і дали покази. Вони вказують, що облити Гандзюк кислотою їм запропонував Сергій Торбін, за що пообіцяв грошову винагороду. Сергій Торбін у відкидає ці звинувачення і стверджує, що його обмовили.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора