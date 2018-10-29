Помер засновник першої української школи в Донецьку Леонід Громовий.

Про це повідомив політолог і публіцист, переселенець з Донецька Станіслав Федорчук на своїй сторінці у Facebook.

Леонід Громовий зумів створити унікальний освітній проект вже на початку 90-х років, запровадивши інноваційні методи виховання учнів. Це була перша українська школа міста Донецька. Серце її творця перестало битися 28 жовтня.

"Протягом багатьох років він був вірним побратимом всім, хто прагнув до української Донеччині, хто розумів, що без української якісної школи - не буде самої України. Будучи новатором, людиною, поверненим особою до дітей, - він створив одну з кращих шкіл України. підтвердження цьому численні учні, які, вийшовши зі стін 65 школи Донецька, здобували освіту в Києві, Варшаві, Лондоні, Мюнхені, Берліні. Зараз школа знаходиться під владою окупантів, а директором там працює колишній співробітник КДБ, поставлений ще Партією регіонів перед ойной ", - написав Федорчук.

За його інформацією, в будинок Леоніда Громового в Донецьку потрапив "Град", він отримав поранення і поїхав з міста, в якому прожив значну частину свого життя. Останні роки педагог жив під Києвом, важко хворіючи.

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