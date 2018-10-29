Прем’єр Ісландії пояснила, чому країна не поспішає до ЄС

Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір вважає, що на сьогодні немає достатньо підстав, щоб говорити про членство Ісландії в Євроспільноті, критикуючи економічну політику ЄС, невдалим прикладом котрої політик вважає створення Єврозони.

Про це повідомляє EUobserver.

«Я не думаю, що ми повинні приєднатись до ЄС прямо зараз. Не думаю, що наразі є підстави для відновлення заявки. Особисто я критично ставлюсь до економічної політики ЄС - створення Єврозони без реальної централізованої фіскальної політики", - сказала в інтерв’ю Якобсдоттір.

Вона вважає, що Європейський центральний банк став дуже потужним, але не дуже демократичним.

«Економічна політика ЄС стала дуже далекою від людей у Єврозоні, вона має недоліки, яких не має бути", - додала прем’єрка.

Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, але припинила цей процес у 2015 році. Натомість країна залишається членом Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) та Європейського економічного простору (ЄЕП), двох майданчиків вільної торгівлі на континенті.

Крихітна країна Північної Атлантики, з населенням всього 340 тис. осіб, також є членом НАТО, найбільшого у світі військово-політичного альянсу.