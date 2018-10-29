Принцеса Японії Аяко вийшла заміж за простолюдина та втратила титул

Принцеса Японії Аяко, наймолодша дочка імператора Норіхіто, вийшла заміж за простолюдина та втратила імператорський титул.

Церемонія одруження принцеси Аяко і її обранця Кея Морити відбулась у храмі Мейдзі в Токіо в понеділок, повідомляє японська газета Mainichi.

"Зачіска нареченої була зроблена в стилі епохи Хеян 794 - 1185 рр., і наречену одягли в традиційне вбрання з червоними і зеленими візерунками. Одночасно на нареченому був фрак із фалдами", - зазначає видання.

28-річна принцеса Аяко - дочка померлого в 2002 році Норіхіто, який був двоюрідним братом імператора Японії Акіхіто. 32-річний чоловік Аяко не є аристократом, і він працює у великій судноплавній компанії "Ніппон Юсен".

Газета зазначає, що, за традицією, жінки, які виходять заміж за членів імператорської сім'ї, автоматично стають її частиною. Водночас дівчата, які пов'язують себе узами шлюбу з простолюдином, як Аяко, мають відмовитися від титулу.