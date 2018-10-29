Рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС та ВООЗ

Рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це йдеться у звіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), який був опублікований у понеділок, 29 жовтня, передає Deutsche Welle.

Основні джерела забруднення повітря в Європі - це автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість і діяльність окремих домогосподарств.

Найбільше шкодять здоров'ю тверді частинки, діоксид азоту і концентрація озону, при тому, що відсоток жителів, які підпадають під їхню дію, дещо знижується, пишуть експерти.

За їхніми даними, перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тисяч людей в 41 країні Європи в 2015 році, дія діоксиду азоту тоді ж викликала близько 79 тисяч, концентрація озону - 17,7 тисячі передчасних смертей.