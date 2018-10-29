США перекинуть на кордон з Мексикою 5 тисяч військових, - ЗМІ

Міністерство оборони США має намір перекинути до кордону з Мексикою приблизно 5 тисяч солдатів, щоб запобігти проникненню каравану шукачів притулку та мігрантів.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

Раніше передбачалося, що на південно-західний кордон США направлять близько 800 військовослужбовців. На початку цього року контроль над кордоном посилили за рахунок 2 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США.

Згідно з новими планами американської адміністрації, близько 1800 військовослужбовців відправляться в Техас, 1700 - до Аризони і 1500 - до Каліфорнії.