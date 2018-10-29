Товарообіг між Україною та США збільшився на 16%

Товарообіг між Україною та США за 8 місяців 2018 року збільшився на 16% порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 2,6 мільярдів доларів.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Двостороння торгівля протягом восьми місяців 2018 року зросла на 16% і становила майже 2,6 млрд доларів. Експорт у США виріс майже на 32%, імпорт - на 11%", - сказав Кубів, відкриваючи першу офіційну торгову місію США в Києві в понеділок.

Торгова місія США в Україні складається з чотирьох секцій - IТ, сільське господарство, інфраструктура, енергетика. США представляють по три компанії у кожній із цих сфер.