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Товарообіг між Україною та США збільшився на 16%

29 жовтня, 2018 - 13:45
Фото Facebook SKUBIV

Товарообіг між Україною та США за 8 місяців 2018 року збільшився на 16% порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 2,6 мільярдів доларів.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Двостороння торгівля протягом восьми місяців 2018 року зросла на 16% і становила майже 2,6 млрд доларів. Експорт у США виріс майже на 32%, імпорт - на 11%", - сказав Кубів, відкриваючи першу офіційну торгову місію США в Києві в понеділок.

Торгова місія США в Україні складається з чотирьох секцій - IТ, сільське господарство, інфраструктура, енергетика. США представляють по три компанії у кожній із цих сфер.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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