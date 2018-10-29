Тріатлоністка Єлістратова виграла загальний залік Кубка Європи-2018

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова виграла загальний залік Кубка Європи-2018.

На фінальному етапі в Мадейрі (Португалія) Юлія Єлістратова посіла 3 місце. Це її третя медаль в сезоні Кубка Європи. Завдяки перемогам у Дніпрі і Аланьї, а також третьому місцю на Мадейрі, українка набрала +1044 очка і вчетверте в кар'єрі виграла Кубок Європи.

Про це повідомляє XSPORT.

"Неймовірно рада виграти загальний залік щорічного Кубка Європи вчетверте в кар'єрі (2014, 2015, 2016, 2018). Спасибі житомирській владі за підтримку. Дякую моїм друзям, уболівальникам і спонсорам - ви кращі", - написала спортсменка у facebook.