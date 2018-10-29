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Twitter планує видалити кнопку "Like", - ЗМІ

29 жовтня, 2018 - 22:06
Фото 112.ua

Засновник Twitter Джек Дорсі визнав, що буде позбавлятися від кнопки у вигляді сердечка "найближчим часом".

Дорсі сказав, що він ніколи "не був прихильником кнопки у формі серця", пише Mashable.

У березні 2018 року Twitter представив функцію закладок, яка дозволяє користувачам конфіденційно зберігати твіти, не натискаючи кнопку Like, що має на увазі не тільки позитивне ставлення до змісту твіту, а й публікацію.

"Потенційне видалення подібних кнопок є частиною зусиль по створенню більш здорової атмосфери для дебатів на платформі", - відзначають журналісти. Сам Дорсі натякнув на його невдоволення подібною функцією на початку цього місяця, на саміті WIRED25.

"У нас є велика кнопка з серцем, і ми спонукаємо людей хотіти, щоб вона росла. Чи правильно це? Особеннно в порівнянні з тим, що ми можемо сприяти здоровій розмові?", - запитав Дорсі.

У той же час, користувачі Twutter були дуже здивовані ставленням Дорсі до кнопки Like. Багато користувачів відзначили, що у сервісу є набагато більш серйозні проблеми, і що зміна базової функціональності була б неправильним початком для вдосконалення платформи.

Подібна кнопка була додана в Twitter в 2015 році в якості заміни попередньої кнопки "Обране", яка була в формі зірочки.

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