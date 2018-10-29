У Бразилії у другому турі президентських виборів переміг Болсонару

Ультраправий депутат і колишній десантник Жаїр Болсонару переміг у другому турі президентських виборів в Бразилії, що проходив у неділю, 28 жовтня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані бразильського Вищого виборчого суду (TSE).

"Згідно з TSE, після підрахунку 94% бюлетенів Болсонару отримав 56% голосів під час другого туру виборів, перемігши лівого Фернандо Хаддада від "Робітничої партії, який отримав 44%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своїй першій промові Жаїр Болсонару вже заявив, що буде боротися з комунізмом та корупцією. "Ми не можемо продовжувати фліртувати з комунізмом…Ми збираємося змінити долю Бразилії", - заявив він, пообіцявши виконати свої обіцянки щодо знищення корупції після років перебування лівих політиків при владі.

Інавгурація нового глави держави запланована на 1 січня 2019 року, його мандат розрахований на 4 роки.

Як повідомлялося, вибори у Бразилії відбуваються на тлі найгіршої рецесії в історії країни, яка призвела до скорочення економіки на сім відсотків у 2015-2016 роках, а також корупційного скандалу довкола нафтового гіганта Petrobras і колишніх бразильських урядовців.

Болсонару, якого називають бразильським "Дональдом Трампом", відомий своїми крайніми правими поглядами. Він використовує гомофобну та расистську передвиборну риторику, а також відомий своєю симпатією до часів військової диктатури у країні (1964-1985 років). Крім того, він виступає за повернення смертної кари.

У разі перемоги на виборах Болсонару обіцяв лібералізувати закон про зброю та виступити проти гомосексуалів, абортів і прав корінного населення у районі Амазонки.